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Atilla Göktuğ Taşdelen Altın Madalya Kazandı

14 dakika önce

29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pistinde yapılan U16 Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Atilla Göktuğ Taşdelen Altın Madalya Kazandı, System.String[]
29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pistinde yapılan U16 Türkiye Şampiyonası kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

28 takım 320 atletin mücadele ettiği Şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen yüksek atlama kategorisinde rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.

1.90 atlayarak U16 Türkiye Şampiyonu olan Atilla Göktuğ Taşdelen elde ettiği bu derece ile TOHM barajını geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, U16 Türkiye Şampiyonu olan Atilla Göktuğ Taşdelen ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
Taşdelen, Türkiye, Spor
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