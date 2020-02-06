Son Dakika › Spor › Atilla Göktuğ Taşdelen'den bronz madalya - Son Dakika Spor
Atilla Göktuğ Taşdelen'den bronz madalya
6 saat önce
01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.
Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen 1,99'luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Son Dakika Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz Manchester City, Lionel Messi'ye teklif yapmak istiyor