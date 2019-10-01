Atilla Güneş: "Alemdağ maçında alınan 3 puan..."
47 dakika önce
Geçen sezon Play-Off oynayıp bu yılki kötü başlangıçla kendisini düşme hattında bulduğu ligde Alemdağ galibiyetiyle silkinen Karşıyaka'da ilk maçını 3 puanla geçen Tolungüç, oyuncularının psikolojisiyle yakından ilgileniyor.
Geçen sezon Play-Off oynayıp bu yılki kötü başlangıçla kendisini düşme hattında bulduğu ligde Alemdağ galibiyetiyle silkinen Karşıyaka'da ilk maçını 3 puanla geçen Tolungüç, oyuncularının psikolojisiyle yakından ilgileniyor.
Sportif direktör Atilla Güneş, takımın lige yapılan kötü başlangıçtan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Alemdağ maçında alınan 3 puan takımın performansını olumlu etkileyecek müthiş bir motivasyon oldu. Aynı motivasyonla galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16
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