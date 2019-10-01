Son Dakika Haberleri: Atilla Güneş: "Alemdağ maçında alınan 3 puan..."
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Atilla Güneş: "Alemdağ maçında alınan 3 puan..."

47 dakika önce

Geçen sezon Play-Off oynayıp bu yılki kötü başlangıçla kendisini düşme hattında bulduğu ligde Alemdağ galibiyetiyle silkinen Karşıyaka'da ilk maçını 3 puanla geçen Tolungüç, oyuncularının psikolojisiyle yakından ilgileniyor.

Atilla Güneş:

Geçen sezon Play-Off oynayıp bu yılki kötü başlangıçla kendisini düşme hattında bulduğu ligde Alemdağ galibiyetiyle silkinen Karşıyaka'da ilk maçını 3 puanla geçen Tolungüç, oyuncularının psikolojisiyle yakından ilgileniyor.


Sportif direktör Atilla Güneş, takımın lige yapılan kötü başlangıçtan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Alemdağ maçında alınan 3 puan takımın performansını olumlu etkileyecek müthiş bir motivasyon oldu. Aynı motivasyonla galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacağız" dedi.


Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16 
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