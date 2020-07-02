Atilla Güneş: "Son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız..." - Son Dakika

Atilla Güneş: "Son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız..."

Daha önce mayıs ayında toplanıp ligler ertelenince dağılan, 8 Haziran'dan bu yana antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren yeşil-kırmızılılar, ligin nasıl tescil edileceğini bekleyecek.

Daha önce mayıs ayında toplanıp ligler ertelenince dağılan, 8 Haziran'dan bu yana antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren yeşil-kırmızılılar, ligin nasıl tescil edileceğini bekleyecek.

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Ligler 19 Mart'ta durmadan önce grubunda Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıp TFF'den 3. Lig'deki 3 gruptan ilk 6 takımı 2. Lig'e almasını veya yalnız Play-Off aşamasını oynatmasını bekleyen Kaf-Kaf'ta Sportif Direktör Atilla Güneş, "Takımımız 8 Haziran'dan bu yana sıcak havaya rağmen lig oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Tescilin nasıl olacağıyla ilgili son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız. Play-Off oynanırsa her ihtimale hazır halde beklemeyi istiyoruz" dedi.


FOÇA'DA STRES ATTILAR


Karşıyaka'da aylardır koronavirüs salgınıyla duran liglerin kaderiyle ilgili kararı bekleyen futbolcular ve teknik heyet Foça'da stres attı. Alt liglerle ilgili kararın sürekli değişmesiyle diğer kulüpler gibi başı dönen yeşil-kırmızılılar, takım halinde Foça'da teknek turuna çıkarak moral tazeledi.


Çiğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:12 

Son Dakika Spor Atilla Güneş: 'Son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız...' - Son Dakika Spor
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