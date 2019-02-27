Atilla, Kadınlarla Bir Araya Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kadınlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kadınlarla bir araya geldi.



Atilla, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde Bingöl ailesini ziyaretinde mahallede yaşayan kadınlarla da görüştü.



Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlattı, projelerin vatandaşların görüşlerine göre şekillendiğini belirtti.



Atilla, çocuklara da oyuncak hediye etti.



Bingöl ailesi ve mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atilla'ya teşekkür etti.



Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de yer aldı.

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