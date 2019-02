Atilla Kaya Anketi Açıkladı: "Torbalı, Görmez'den Memnun"

AK Parti Torbalı İlçe Teşkilatı, kır kahvesinde düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya geldi. AK Parti İzmir Mahmut Atilla Kaya , İzmir'deki anketlere ilişkin yaptığı açıklamada Torbalı halkının Başkan Görmez'den ve belediye hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi.Partisinin Torbalı'daki koordinasyon toplantısında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya , yerel seçime dair önemli açıklamalarda bulundu. Torbalı halkının Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez 'den, belediye hizmetlerinden, kamu yatırımlarından oldukça memnun olduğunu belirten Kaya, yaptırılan anketlerden de bu sonucun çıktığını söyledi. Kaya konuşmasına, "Torbalı'daki her 4 vatandaşımızdan 3'ü belediyemizin performansından, belediye başkanımızın sosyal ilişkilerinden memnun. Torbalı bu anlamda İzmir'deki birçok ilçeden daha iyi bir konumda. Memnun olmadığını belirten o bir vatandaşımızın da gönlüne de mutlaka gireceğiz. Biz ideolojik belediyeciliği, particiliğe, ayrımcılığa dayalı belediyecilik anlayışını tarihe gömdük. Hizmet, proje belediyeciliği dönemini başlattık. Sokaktaki karşılığımız da bunu gösteriyor. Partimize oy vermeyen vatandaşlarımız bile belediye başkanımızı ve partimizin hizmetlerini takdir ediyorlar" diye konuştu."İlçeye 500 milyonluk yatırım yaptık"Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez 'in 5 yıllık görev süresince gösterdiği performansı, yaptığı hizmetleri, hayata geçirdiği projelerin vatandaşlar tarafından da ciddi bir karşılık bulduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız bugüne kadar çok başarılı işlere imza attı. Önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum. Adnan başkanımız 5 yıllık görev süresinde AK Parti belediyeciliğinin nasıl olduğunu herkese gösterdi. Yerel ve genel iktidar olarak ilçemizde çok güzel işlere imza attık. Bugüne kadar 500 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırdık. CHP 'li belediyenin ruhsat vermeyip engellemeye çalıştığı okullarımızı Adnan başkanımız döneminde yaptık. İlçemize 5 yılda 30 okul kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, altyapıda, yeşil alanlarda, kentleşmede, nüfus artışında ilçemiz büyüdü gelişti. Bu istikrar Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de devam edecek."Akbıyık: "Zafere ulaşacağız"AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, 6 seçimdir Torbalı'da kaybetmediklerini dile getirerek 31 Mart yerel seçimlerinde de zafer ile ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Torbalı'da yerel ve genel iktidarın el ele vererek büyük başarılara imza attığını söyleyen ilçe başkanı Akbıyık, "Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcilerimiz ile çok büyük başarılara imza attık. Yerel seçime kısa bir süre kaldı ve 31 Mart akşamı zaferimizi kutlamak için çok çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar bunu birçok kez başardık. Hep birlikte yine zafere ulaşacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.Görmez: "Yerel ve genel iktidarın uyumu çok önemli"Göreve seçildiği andan itibaren gece, gündüz, tatil demeden çalıştıklarını, ilçenin önceliklerine, ihtiyaçlarına göre 300 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, "Bu 5 yıllık süreçte kimsenin başını önüne eğdirecek bir tutumum, davranışım, imzam, ilişkim olmadı. Bize güvenen her vatandaşıma, teşkilatıma karşı çok ağır bir sorumluluk içinde hareket ettim. Bu süre zarfında AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya başta olmak üzere bütün milletvekillerimizin destekleri ile sağlıkta eğitimde, ulaşımda, kentleşmede çok büyük yatırımlara imza attık. Yerel ve genel iktidarın güçlerini birleştirip ilçemizin 5 yılda kat ve kat büyümesini sağladık. Şimdi önümüzde ilçemiz için son derece önemli bir seçim var. Allah'ın takdiri, milletimizin teveccühü ile yatırımlarımıza, projelerimize önümüzdeki dönem de devam edeceğiz" dedi. - İZMİR