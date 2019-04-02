Atilla Konuk Anıldı
54 dakika önce
Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.
Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.
31 Mart 2009 tarihinde vefat eden Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk, Andızlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu, Antalyaspor'un temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk'un kısa bir konuşma yaptığı anma töreni, okunan dua ile sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:06 Kaynak: İHA
AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek
Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı
Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak