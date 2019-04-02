Son Dakika Haberleri: Atilla Konuk Anıldı

Atilla Konuk Anıldı

54 dakika önce

Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.

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Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.

31 Mart 2009 tarihinde vefat eden Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk, Andızlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu, Antalyaspor'un temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk'un kısa bir konuşma yaptığı anma töreni, okunan dua ile sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Spor
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