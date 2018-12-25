Atilla Kursiyerlerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, İpek Kozası El Ürünleri kursiyerlerini ziyaret etti.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, İpek Kozası El Ürünleri kursiyerlerini ziyaret etti. Bağlar
Halk Eğitim Merkezine bağlı İpek Kozası El Ürünleri kursuna gelen Atilla, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceledi.
Atilla, bir araya geldiği kursiyerlerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: AA
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