Son Dakika Haberleri: Atilla'nın Aile Ziyaretleri Devam Ediyor

Atilla'nın Aile Ziyaretleri Devam Ediyor

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde ikamet eden Soner ailesini ziyaret etti.

Atilla'nın Aile Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde ikamet eden Soner ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, aile ziyaretlerine devam ediyor. Peyas Mahallesi'nde ikamet eden Soner ailesini ziyaret eden Atilla, aile bireyleri ile görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Aile bireyleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatıp, aile bireylerinin Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile bireyleri Lütfiye Atilla'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Lütfiye Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker eşlik etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atilla'nın Aile Ziyaretleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]