Atilla Öner Kimdir? - Son Dakika

Eğitimini Avcılar Nihat Çandarlı Ortaokulunda tamamlayıp, lise yıllarını ise kolejde okuyarak devam etmiştir. Tiyatro eğitimi almaya karar verdikten sonra, kendisini geliştirme yolunda ilerlemiştir. Ailesi tarafından 12 yaşındayken, oyunculuk ile ilgilenen ajanslara kayıt ettirilmiştir. İlk başta, kendi isteği ile oyuncu olmaya karar verirken, ailesi bu kararına karşı çıksa da kararından vazgeçmeyerek devam etmiştir.

Oyunculuk kariyerine 2012 yılında tam anlamıyla başlamıştır. İlk televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul ile seyirci karşısına figüran olarak çıkmıştır. Poyraz karayel, Paramparça, Çukur, İncir Ağacı, Çocuklar Duymasın gibi bir çok dizide yer alan Atilla Öner "Görevimiz Komedi" TV Programında da yer almıştır.

2019'da ise ilk single müziği olan "Kalp" ile müzik hayatına da başlamıştır. Hemen ardından Satturn, Urranus müziklerini çıkarmıştır. Son olarak ise 2021 yılında "Hoşnut" müziğini çıkararak büyük bir beğeni toplamıştır. YouTube kanalını açtığı anda "Resmi Sanatçı Kanalı" olmuştur.

Sosyal Medya'nın en ünlü isimlerinin arasında yer alan Atilla Öner'in 100.000'i aşkın takipçisi bulunmakta. Instagram hesabında paylaştığı kişisel fotoğrafları ile keşfette sürekli yer alıp yüksek beğeni topluyor. Sosyal medyda'da ünlü isimlerle işbirliği yaparak internet kariyerini de geliştirmektedir. Ailesi kendisine internet hayatı boyunca hiç destek vermeden kendi çabaları ile bir yerlere gelmeye çalışmıştır.

Atilla Öner'in en büyük hayali resmi olarak manken olup Türkiye'ye ödül getirmektir. Dünyaca yapılan yarışmalara katılarak Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.