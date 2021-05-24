Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza - Son Dakika

Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza

24.05.2021 18:30
Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza, System.String[]

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay'ın, polisteki işlemleri sürüyor. Kardeş Peker'in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle de Olcay ile birlikte toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, polis ekipleri tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu araç geçen pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.


Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza
Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza
Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza
Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atilla Peker ve korumasına, kısıtlamaya ihlalden 6 bin 300 lira ceza - Son Dakika


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