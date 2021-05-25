Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

25.05.2021 15:20

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu da belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem yapılan, örgüt liderinin kardeşi Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELDİKLERİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etti. Alınan izin doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu otomobil, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ADALI'NIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ruhsatsız Silah, Sedat Peker, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Atilla Peker ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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