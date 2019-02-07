Son Dakika Haberleri: Atilla, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Atilla, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

53 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kente kadınlara yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Atilla, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kente kadınlara yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Hevsel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında STK temsilcileriyle bir araya gelen Atilla, sorun ve talepleri dinledi, belediyenin kadınlara yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

STK temsilcisi kadınlar, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:27 Kaynak: AA

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