Son Dakika Haberleri: Atilla Taş'a Tahliye Kararı (1)

Atilla Taş'a Tahliye Kararı (1)

1 saat önce

Özden ATİK - İstanbul DHA - ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.

Atilla Taş'a Tahliye Kararı (1), System.String[]
Özden ATİK - İstanbul DHA - ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.

Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: DHA

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