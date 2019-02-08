Atilla Taş'a Tahliye Kararı (1)
1 saat önce
Özden ATİK - İstanbul DHA - ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Özden ATİK - İstanbul DHA
- ŞARKICI Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi
'nden tahliye edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:09 Kaynak: DHA
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