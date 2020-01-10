Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta devlet hastanesine kaldırıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) medya yapılanması davasında tutuklanarak bir süre hapis yatan Atilla Taş rahatsızlanarak Esenyurt'ta devlet hastanesine kaldırıldı.

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Atilla Taş, rahatsızlandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi' ne kaldırılan Taş'a kırmızı alanda müdahale edildi. Taş'ın baş dönmesi şikayetiyle geldiği tedavisinin ardından taburcu olacağı ve 'Vertigo' hastalığı şüphesi olabileceği söylenildi.

(Murat Delice/İHA)

Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatice, ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu
AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:55 "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
20:54 Fransa'da hükümet ile sendikaların temsilcileri emeklilik reformunda yine anlaşamadı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
20:47 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA muhabirlerine ödül - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:04:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atilla Taş, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]