Son Dakika Haberleri: Atilla Taş tahliye edildi

Atilla Taş tahliye edildi

1 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.

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FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:50 

Ekonomi
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