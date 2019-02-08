Atilla Taş tahliye edildi
1 saat önce
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:50
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