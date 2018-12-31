Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi
14 dakika önce
Sivas'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kayan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.
Sivas
'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kayan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.
Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kimine çile olurken, kimine ise eğlence oldu. Kar
yağışını fırsat bilen Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri, atın arkasına iple bağladıkları bidonu kızağa çevirdi. Sporcular, kızağa çevrilen bidon ile zaman zaman düşse de eğlenceli anlar geçirdi.
Atın arkasına bağladıkları bidonla kızak keyfi yaşayan Kaan
Aktağ, "Atlı kızak yaptık. Sivas'ın en çok beklediği mevsim kış, çok eğlenceli bir şey bulduk. Biraz eğlenebildik. Gençler olarak eğlenmeyi seviyoruz. Kış geldi, bunlar bize çok büyük eğlence oluyor" dedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:37 Kaynak: İHA
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