Son Dakika Haberleri: Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi

Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi

1 saat önce

Atın arkasına bağlanan 'bidon' ile kızak keyfiSİVAS - Sivas'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kızak yapanlar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.

Atın arkasına bağlanan 'bidon' ile kızak keyfi

SİVAS - Sivas'ta atın arkasına iple bağladıkları 'bidon' ile kızak yapanlar yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.
Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı kimine çile olurken kimine ise eğlence oluyor. Kar yağışını fırsat bilen Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü üyeleri atın arkasına iple bağladıkları 'bidon'u kızağa çevirdi. Kızağa çevrilen 'bidon' ile doyasıya eğlenenler zaman zaman düşse de eğlenceli vakitler geçiriyor.
Bidona binenler, kar üstünde yokuş aşağı giden atın arkasında keyifli anlar yaşıyor. Bidonla yapılan kızak heyecanlı ve güzel görüntüler oluşturuyor.
Atın arkasına bağladıkları bidonla kızak keyfi yaşayan Kaan Aktağ,"Atlı kızak yaptık. Sivas'ın en çok beklediği mevsim kış, çok eğlenceli bir şey bulduk. Biraz eğlenebildik. Gençler olarak eğlenmeyi seviyoruz. Kış geldi bunlar bize çok büyük eğlence oluyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:43:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]