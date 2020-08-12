Atın intikamı...Bakıcısını böyle tepti - Son Dakika

Atın intikamı...Bakıcısını böyle tepti

Araba fiyatına satılık tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Kanlar içerisinde kalan bakıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı

TİGEM 46 safkan Arap tayını toplam 3 milyon 101 bin liraya sattı

BURSA - Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Serhat Fırtınası isimli tay 220 bin liraya satıldı.

Açık arttırma sırasında podyuma çıkarılan Alevkıran isimli tayın bakıcısını tepme anı kameralara yansıdı. Tüm katıların şok olduğu olayda yaralanan bakıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Karacabey'de yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 82 taydan 46'sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 101 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Serhat Fırtınası isimli tay İsmail Altın tarafından 220 bin liraya satın alındı. Alevkıran isimli tay 170 bin liraya Ergün Fırat'a, Yıldırımalp isimli tay İsmail Altın'a 170 bin TL'den satılırken Öz Bulut isimli tay ise 160 bin liraya Abdullah Yazıcı tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 15 bin liraya satılırken, 36 tay ise alıcı bulamadı.

Ayrıca satışlarda, Alevkıran isimli tayın bir anda şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepmesi bir anda şok etkisi yaptı. Kanlar içerisinde podyumu terk eden bakıcı, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak kafasına dikiş atıldı.