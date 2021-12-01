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Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu - Son Dakika

Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

01.12.2021 14:09

Tekirdağ'da sahibiyle birlikte akan trafikte ilerleyen at, yolun karşısına geçtikleri sırada araç çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu. Mucize anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Çerkezköy ilçesinde at arabasının sürücüsünün ışık ihlali yaptığı kavşakta bir otomobilin çarpmasının an meselesi olduğu at, bir anda şaha kalkarak, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

IŞIKM İHLALİ YAPARAK DÖNMEK İSTEDİ

Geçen hafta içinde Kızılpınar Mahallesi'nde at arabasını kullanan kişi, Çorlu istikametine ilerlerken, kavşakta ışık ihlali yaparak Kızıpınar Mahallesi yönüne dönmek istedi. Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil at arabasını fark etmedi.

ŞAHA KALKARAK KURTULDU

Tam otomobil ile kafa kafaya geldiği sırada at şaha kalkarak, otomobilin kendisine çarpmasını önleyip son anda kurtuldu. Olayın ardından at arabasından inen kullanan kişi, atı çekerek aracını kavşaktan götürdü. Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına anbean yansıdı.

Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu - Son Dakika


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