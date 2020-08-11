Atın tekmesiyle yaralanan sevimli dostuna baba şefkati ile bakıyor - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan Altuğ Ulucan isimli vatandaş, atın tekmesi sonucunda sağ bacağında 6 kırık oluşan Akbaş cinsi yavru köpeğe adeta baba şefkati ile bakıyor.

Altuğ Ulucan isimli hayvansever, Çakır adındaki sevimli dostu ile günlerdir evini paylaşıyor. Sağ bacağındaki 6 kırık nedeniyle ameliyatla platin takılan Çakır, iyileşme sürecinde Ulucan ile beraber yatıp beraber kalkıyor. Bebek bakar gibi sevimli dostuna bakan Ulucan, daha 3 aylık olan Çakır'ın biran önce iyileşmesini istiyor. Minik dostu ile arasında özel bir bağ oluşan Ulucan, platinli bacağında 20 dikiş bulunan Çakır'ı gözünden bile sakınıyor.

"Röntgeninde 6 kırık tespit edildi ve Çakır'ın sağ omzuna platin takıldı"

Konuyla ilgili konuşan Altuğ Ulucan, Çakır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Akbaş cinsi köpekler, yeni tanıştıkları hayvanlara ilk başta tepki gösterir. Bizimki de ata saldırmaya kalkmış. Ata saldırmasıyla at ürküp üzerine basmış. Çok kötü bir çığlık sesi duyup kendimi hemen dışarıya attım. Duvarın dibine yaslanmış ve yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Daha sonra direk veteriner arkadaşımız Mustafa Sayın'a telefon ettim ve ona götürdüm. Röntgeninde sağ bağının omuz bölgesinde 6 kırık tespit edildi. Veteriner arkadaşımız operasyonla platin takılacağını söyledi ve 2 saat süren operasyonun ardından Çakır'ın sağ omzuna platin takıldı" şeklinde konuştu.

"Kucağımdan hiç inmedi beraber iyileşeceğiz diye uğraşıyoruz"

Çakır'ın tedavi sürecini anlatan Ulucan, bütün gününün sevimli dostuyla geçtiğini söyledi. Çakır'a bebek bakar gibi baktığını ifade eden Ulucan, "Operasyonun ardında 48 saat beraber kaldık. Hatta 2 gün boyunca kucağımdan hiç inmedi. Kucağımdan indiğinde huzursuz oluyordu. Dün toprağı eşelerken kırık ayağını kullanmaya başladı. Bu bizi çok mutlu etti. Demek ki sinirlerde sorun yok ama acısı yüzünde tam basamıyor. Bu süreç boyunca Çakır'a çok dikkatli bakmak zorunda kaldık. Çocuğa bakar gibi bakmak zorunda kaldık. 10 gündür bütün günüm bu koltukta geçiyor. 10 gündür beraber iyileşeceğiz diye uğraşıyoruz. Şu an sağlık durumu çok iyi, yemesi içmesi iyi, neşesi yerinde. Biz birbirimize çok bağlandık. Oldukça iyi şekilde devam ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR