Son Dakika Haberleri: Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı
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Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı

1 saat önce

Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı

Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Görgü tanıkları deprem nedeniyle çalışanların panik halinde binaları terk ettiklerini aktardı.

Avrupa Deprem İzleme Merkezi söz konusu depremin merkez üssünün Atina'nın 22 km kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22 
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