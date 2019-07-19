Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı
1 saat önce
Atina 5,1 şiddetinde depremle sarsıldı
Yunanistan
'ın başkenti Atina 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Görgü tanıkları deprem nedeniyle çalışanların panik halinde binaları terk ettiklerini aktardı. Avrupa
Deprem İzleme Merkezi söz konusu depremin merkez üssünün Atina'nın 22 km kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
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