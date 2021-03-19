Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ve İBB Başkanı İmamoğlu, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Bakoyannis ve İmamoğlu, sabah 09.30'da Fener Rum Patrikhanesi'ne gelerek Partik Bartholomeos ile görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Bakoyannis Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı. Ekrem İmamoğlu ve Kostas Bakoyannis, öğle saatlerinde İBB Saraçhane yerleşkesinde bir görüşme yapacağı, ikilinin ardından İstanbul'un tarihi bölgelerinde bir gezi yapacakları öğrenildi. - İSTANBUL