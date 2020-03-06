Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği 'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı 'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.

Yunanistan 'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Son Dakika: Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 142 bin 175'e yükseldi

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