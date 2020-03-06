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Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi
6 saat önce
Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenledi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:44
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