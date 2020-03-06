Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika Dünya

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

6 saat önce

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenledi

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi, System.String[]

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi.


Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.

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Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:44 
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