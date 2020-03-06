Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika Dünya

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

6 saat önce

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenlediView on euronews.

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenlediView on euronews

Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi

Brüksel, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:27 
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