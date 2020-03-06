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Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi göçmenlere destek yürüyüşü düzenledi
6 saat önce
Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenlediView on euronews.
Atina, Berlin ve Brüksel'de binlerce kişi, göçmen ve mültecilere destek için yürüyüş düzenlediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:27
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