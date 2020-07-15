Atina Büyükelçiliğinde 15 Temmuz anma töreni - Son Dakika

Atina Büyükelçiliğinde 15 Temmuz anma töreni

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, elçilik binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü için tören düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, elçilik binasında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü için tören düzenlendi.


Törende bir dakikalık saygı duruşundan sonra Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin konuşma gerçekleştirdi. Özügergin, Türkiyenin hain darbe girişiminden sonra Türkiye'de devlet kurumlarında açılan yaraların hızla kapatıldığının altını çizdi ve geleceğe daha güvenle bakıldığının dile getirdi. Büyükelçi, FETÖ mensuplarının devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştıklarını ifşa olunca da silahlarını halka karşı çevirdiklerini hatırlatarak, "Örgüt üyelerinin adaletten kaçmak için yaşadığımız Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına kaçmaları teröre karşı mücadelede işbirliğini önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Atina Büyükelçiliği olarak darbe girişiminden hemen sonra Dedeağaç'a kaçan 8 darbeci asker ve yine ülkemizden kaçan 2 eski SAT komandosunun ülkemize iadesi için Yunan makamları ile işbirliği süreci ile ilgileniyoruz. Buna karşın Yunan makamlarının bilinen tutumları sebebi ile bu konuda ilerleme sağlayamadığımızı da belirtmek isterim. Kendisi de darbelere maruz kalmış komşumuzdan bu konuda daha somut işbirliği beklentimizi ısrarla takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ATİNA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atina Büyükelçiliğinde 15 Temmuz anma töreni - Son Dakika
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