Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'den Galatasaray'a destek

Galatasaray Futbol Takımı'nın Yunanistan'da ülkeye sokulmaması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Burak Özügergin havaalanına giderek sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atina Büyükelçimiz Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti." denildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.