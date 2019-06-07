Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor
1 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:38
'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.
Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ni ziyaret ederek, kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.
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