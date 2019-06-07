Son Dakika Haberleri: Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor
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Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor

1 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Atina'da '12 yıldır beklenen' cami eylülde kapılarını ibadete açıyor, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ni ziyaret ederek, kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:38 
Yunanistan, Dünya
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