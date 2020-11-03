Atina'da 14 yıldır konuşulan yapı, cami olarak ibadete açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Deniz Kuvvetlerine ait bir araziye depo şeklinde yapılan minaresiz bir yapının, sözde cami olarak bugün sabah namazından itibaren 18 Müslümanın katılımı ile ibadete açıldığı belirtildi. 2006 yılından beri 14 yıldır tartışmalı bir geçmişe sahip olduğu belirtilen yapının, sabah namazından itibaren 18 Müslümanın katılımıyla ibadete resmen açıldığı ifade edildi.