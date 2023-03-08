Atina'da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina'da sokaklara inen 50 binden fazla protestocu demir yolu operasyonlarının yeniden kamuya devredilmesini talep etti.

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina'da sular durulmuyor. Başkentte bir araya gelen 50 binden fazla kişi hükümete istifa çağrısında bulundu. Ellerindeki pankartlarla yürüyüş gerçekleştiren protestocular, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Protestocuların çoğunluğunu oluşturan kamu sektörü çalışanları ise, demir yolu operasyonlarının özel sektörden alınarak yeniden kamuya devredilmesini talep etti.

Protestocular polise saldırdı

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş esnasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Yaklaşık 500 protestocu çevik kuvvet polislerine bilye, taş, molotof kokteyli ve cam şişe fırlattı. Polis ise öfkeli gruba ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmada dükkanlar ve otobüs durakları zarar görürken, bir araç ise ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye yanan araca müdahale etti.

Başbakan özür dilemişti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilemişti. Miçotakis, "Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek, kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" demişti.

Kazada 57 kişi ölmüştü

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin geçtiğimiz çarşamba günü Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan hala haber alınamadığı açıklanmıştı. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. - ATİNA