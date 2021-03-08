- Atina'da 8 Mart kutlaması - Son Dakika

- Atina'da 8 Mart kutlaması

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kadın ve erkek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara döküldü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın farklı noktalarında Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için sokaklara dökülürken, Covid-19 salgını kutlamalara engel olmadı. Renkli görüntülere sahne olan başkent sokaklarında birçok kadın ve erkek 8 Mart'ı müzik eşliğinde dans ederek kutladı. Kutlamalar sırasında birçok kişinin maske takarken sosyal mesafe kuralına ise uymadığı görüldü. Bazı katılımcılar pankart açarak yaptıkları yürüyüşte, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.