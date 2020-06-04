Atina'da binlerce kişi George Floyd için ABD elçiliği önüne yürüdü - Son Dakika

Atina'da binlerce kişi George Floyd için ABD elçiliği önüne yürüdü

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, 'Nefes alamıyoruz' sloganlarıyla ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşanırken; eylemcilerin polise molotofkokteyli attıkları görüldü.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar dünyaya yayılıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, ırkçılığa karşı ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü. Eylemciler, George Floyd'un ölümünden önceki son sözleri olan 'Nefes alamıyorum' sözlerini bağırarak slogan attı.

'POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA ARBEDE'

Polisin biber gazıyla eylemcilere müdahalesinin ardından eylemciler ile polis arasında arbedelerin yaşandığı aktarıldı. Eylemcilerin polise ses bombası ve taş attığı belirtilirken; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin molotofkokteyli attıkları da görüldü.