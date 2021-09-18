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Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi? - Son Dakika
BBC

Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?

18.09.2021 00:29
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?, System.String[]

Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerinin liderleri, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu toplantıda bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu toplantıda bir araya geldi.

İklim değişikliğinin açtığı zararlara karşı alınması gereken önlemler üzerine bir dizi karar alınan toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler ve göç kaygıları ile Doğu Akdeniz tartışmaları da gündeme geldi.

Akdeniz'in MED 9 adı altında toplanan AB ülke temsilcileri, göç konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde görüş birliğine vardı.

Ülkeden olası göç akının önlenmesi için Türkiye'den başka Afganistan'a komşu olan ülkelere yardım yapılması gerektiği belirtilen toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'nın da göç dalgasından etkileneceği değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın işbirliği sürecinin devam ettiğini belirtirken, "sığınmacıların aletleştirilmelerine izin verilmemesi gerektiğini" söyledi. Miçotakis, "Yunanistan'ın Türkiye ile sınırlarında 2020 yılının başlarında yaşanan olayların tekrarlanmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini" belirtti.

Öte yandan Miçotakis, Türkiye'ye "Yunanistan, Kıbrıs ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna son vermesi" çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz tartışması

Uluslararası ajansların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD , İngiltere ve Avustralya arasında sağlanan anlaşmaya karşı "sert açıklamalar yapmasını" beklemesine rağmen Macron toplantıda bu konuya hiç değinmedi.

Buna karşın Doğu Akdeniz'de geçen yıl yaşanan gerginliklerin sona ermesinde yine geçtiğimiz yıl MED 7'nin Korsika toplantısında alınan kararların etkili olduğundan söz etti.

MED 7 toplantısında Türkiye konusu gündeme gelmiş ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdurması uyarısı yapılmıştı.

Macron, Fransa'nın ve AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarının korunmasının arkasında olduğunu yineledi.

Macron'un, AB'nin bölgede gözlenen çeşitli tahriklere karşı kendi stratejik savunmasını belirlemesi ve bir bütün olarak diğer ittifaklar için arayışa girmesi gerektiğini söylemesi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ABD, İngiltere ve Avustralya işbirliğine bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Miçotakis: Türkiye'den Yunanistan'a yönelik saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşmasında Akdeniz'in güvenliği ve istikrarının sağlanması için tüm ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'nin de "uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygılı olması gerektiğini" söyledi.

Miçotakis "Türkiye'den Yunanistan'a, Kıbrıs'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz" dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ise, Türkiye'nin iki devletli çözüm arayışına değinerek "Türk tarafının geliştirmeye çalıştığı yeni çözüm şekillerinin kabul edilemeyeceği" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adada "eşit, egemen iki devletli çözümden yana" olduklarını söylemişti.

Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan "40-50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, netice alamadık. O devir kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz" demişti. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Meclisi'nde yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı külliyesi inşasına başlayacaklarını" da açıklamıştı.

Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?
Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi?

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi? - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Atina'da düzenlenen Akdeniz ülkeleri toplantısında neler konuşuldu, Türkiye'ye hangi mesajlar verildi? - Son Dakika
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