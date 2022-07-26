ATİNA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan 'ın başkenti Atina yakınlarında bir İngiliz turist Pazartesi akşamı bir helikopterin kuyruk pervanesinin çarpması sonucu öldü. Yunanistan'ın ulusal televizyonu ERT, 22 yaşındaki erkek turistin helikopterde üç yolcuyla birlikte bulunduğunu söyledi. Helikopter , Mikonos adasından Atina'ya gidiyordu. İngiliz turist helikopterden indikten sonra helikopterin hala dönmekte olan kuyruk pervanesinin hareketli kanatlarının çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis kazanın meydana geliş şekline dair araştırma başlattı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Atina'da Helikopterin Kuyruk Pervanesine Kapılan Bir Turist Öldü - Son Dakika

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