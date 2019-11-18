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- Atina'da olaylı gece- Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD...

6 saat önce

- Atina'da olaylı gece Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD Büyükelçiliğine yürüdüATİNA - Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde yaklaşık 10 bin kişi, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

- Atina'da olaylı gece

Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD Büyükelçiliğine yürüdü

ATİNA - Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde yaklaşık 10 bin kişi, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Yunanistan'da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması'nın 46'ncı yıl dönümünde polisle çatıştı. 17 Kasım 1973'te 'Albaylar Cuntasına' karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde sert protesto gösterileri yaşandı. Gündüz saatlerinde barışçıl başlayan protesto kapsamında Atina Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Eylemciler "NATO üsleri dışarı" ve "Halkların katili Amerikalılar" sloganları attı.

Havanın kararmasından sonra ise gösteriler şiddetlendi. Gece geç saatlerde 200'den fazla maskeli protestocu polise taş, şişe ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve flaş bombaları kullandı. Yunan polisi molotofkokteylleriyle donanmış 6 protestocuyu Atina'nın Exarcheia semtinde bir çatının üzerinde eylem yapmaya hazırlanırken gözaltına aldı. Farklı bir bölgede ise 12 kişi tutuklandı.

Araçlar ateşe verildi

Başkent Atina'nın yanı sıra Selanik'te de binlerce kişi sokaklara çıktı. Polisle karşı karşıya gelen eylemciler, Selanik'te olay çıkardı. Selanik'te de protestocular iki aracı ateşe verdi.

17 Kasım'da 23 kişi öldürüldü

17 Kasım 1973'te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesini işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan'da Albaylar Cuntası yıkılan kadar devam etti.

- Atina'da olaylı gece- Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde binler ABD...

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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