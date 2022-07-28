Hipoglisemik koma ve böbrek yetmezliği tehlikesi ile karşı karşıya olan Mihailidis, hırsızlık ve adam öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.

Gösteride, polisle eylemciler arasında arbede çıkarken, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Atina'da, açlık grevindeki tutuklunun destekçilerine polis müdahalesi - Son Dakika

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