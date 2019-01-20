Atina'da Prespa Anlaşması Protesto Ediliyor
1 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Makedonya
ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor. Protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor. Göstericiler Aleksis Çipras
hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan isim anlaşmazlığını çözen Prespa Anlaşması'na tepkilerini göstermek üzere parlamento önündeki Sintagma Meydanı
'nda toplandı. "Makedonya Yunandır" sloganlarının atıldığı gösteride bazı göstericiler polise saldırdı ve parlamento binasına doğru ilerlemeye çalıştı. Yunan polisleri göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale etti.
Yunanistan'da gelecek cuma gününe kadar Prespa Anlaşması'nın Yunan parlamentosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Prespa Anlaşması'na göre Makedonya devletinin adı "Kuzey Makedonya" olarak değişecek. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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