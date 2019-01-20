Son Dakika Haberleri: Atina'da Prespa Anlaşması Protesto Ediliyor- Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

Atina'da Prespa Anlaşması Protesto Ediliyor- Polis ve Göstericiler Arasında Arbede

22 dakika önce

- Atina'da Prespa Anlaşması protesto ediliyor Polis ve göstericiler arasında arbedeATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor.

- Atina'da Prespa Anlaşması protesto ediliyor
Polis ve göstericiler arasında arbede

ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor. Protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce kişi, Prespa Anlaşması'nı protesto ediyor. Göstericiler Aleksis Çipras hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan isim anlaşmazlığını çözen Prespa Anlaşması'na tepkilerini göstermek üzere parlamento önündeki Sintagma Meydanı'nda toplandı. "Makedonya Yunandır" sloganlarının atıldığı gösteride bazı göstericiler polise saldırdı ve parlamento binasına doğru ilerlemeye çalıştı. Yunan polisleri göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale etti.
Yunanistan'da gelecek cuma gününe kadar Prespa Anlaşması'nın Yunan parlamentosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Prespa Anlaşması'na göre Makedonya devletinin adı "Kuzey Makedonya" olarak değişecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Makedonya, Polis, Güncel
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