Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

20.10.2022 15:14
Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları hastanelere ayrılan kaynakların artırılması ve personel alımı talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları hastanelere ayrılan kaynakların artırılması ve personel alımı talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) ve Hastane Doktorları Birliği Federasyonunun (OEGNE) çağrısıyla bazı sağlık çalışanları iş bırakma eylemi de yaptı.

Sağlık Bakanlığı önünde düzenlenen protestoda, doktorların maaşlarında, sektöre ayrılan kaynaklarda ve personel sayısında artış gibi talepler dile getirildi.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Memur, Güncel, Son Dakika

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