Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) ve Hastane Doktorları Birliği Federasyonunun (OEGNE) çağrısıyla bazı sağlık çalışanları iş bırakma eylemi de yaptı.

Kaynak: AA

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Yunanistan, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

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