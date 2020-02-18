Atina'da toplu taşıma çalışanları emeklilik reformu grevinde - Son Dakika
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Atina'da toplu taşıma çalışanları emeklilik reformu grevinde

7 saat önce

Yunanistan'da toplu taşıma çalışanları, hükümetin sosyal güvenlik haklarında yapacağı değişikliği içeren yasa tasarısına karşı greve gitti.

Atina'da toplu taşıma çalışanları emeklilik reformu grevinde, System.String[]

Yunanistan'da toplu taşıma çalışanları, hükümetin sosyal güvenlik haklarında yapacağı değişikliği içeren yasa tasarısına karşı greve gitti.


Yunanistan'ın başkenti Atina'da otobüs, tramvay ve metro çalışanları genel grev kapsamında yürüyüş düzenledi. Toplu taşıma çalışanlarının hükümetin sosyal güvenlik haklarında bazı değişiklikleri içeren yasa tasarısına karşı düzenlediği grev kapsamında vatandaşlar işlerine sadece taksi ve özel araçları ile gitti. 4 milyon nüfusa sahip kentte hükümetin emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yolcu gemileri de limanlarda demirli hale kaldı.


Grev, hükümetin çıkarmayı planladığı yasanın emekli maaşlarında daha fazla kesintiye yol açacağından endişe duyan kamu sektörü sendikaları tarafından düzenlendi. Sendika üyeleri, milletvekillerinin Çarşamba günü hükümetin planladığı yasa tasarısını görüşeceği parlamento binasına yürüdü. Pire limanındaki sahil feribot şirketinde komiser olan Dimitris Volis, "Grevdeyiz, çünkü yaşayabileceğimiz şekilde emekli maaşları istiyoruz" dedi. Temizlikçi olarak çalışan 48 yaşındaki Nectaria ise, "17 yaşımdan beri çalışıyorum ve bana 67'ye kadar emekli maaşı almayacağımı söylüyorlar. O zamana kadar buna dayanabilecek miyim?" dedi.


2010-2015 yılları arasında 3 yıllık kurtarma programınına ihtiyaç duyan Yunanistan, sistemi uygulanabilir kılınmak için son yıllarda emekli maaşlarını birkaç kez azalmıştı. Yasa taslağı, dijital bir sosyal güvenlik sicili oluşturuyor, emekli maaşlarını kazançlardan ayırıyor ve serbest meslek sahiplerine katkı konusunda daha fazla esneklik getiriyor.


Hükümet ise işçilerin ve işverenlerin, sistemin 2070 yılına kadar yaşayabilirliğini korumayı amaçlayan reformlardan faydalanmaya devam ettiğini söylüyor. Milletvekili Christos Tarantilis yasa taslağına yönelik, "Diğer Avrupa ülkelerinin en iyi uygulamalarına yaklaşma konusunda belirleyici bir adım" ifadelerini kullandı.


Ancak sendikalar, yasa tasarısının emeklilik fonlarını özelleştirmek için bir girişim olduğunu iddia etti ve politikacıları, kurtarma için zorunlu kılınan tüm kesintileri iptal etme vaadinden vazgeçmekle suçladı.


Öte yandan Yunanistan'da çalışanlar, 2009 sonlarında patlak veren borç krizi nedeniyle kemer sıkma politikaları kapsamında yapılan kesintilere karşı çok sayıda grev düzenledi. Kurtarma programı karşılığında bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe koyan Yunan hükümeti, 2018 yılında üçüncü kurtarma programını tamamlamıştı. - ATİNA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
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