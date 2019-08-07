Son Dakika Haberleri: Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
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Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi

34 dakika önce

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi, System.String[]
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, İsrail, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:55 
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