Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
34 dakika önce
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Yunanistan
Çevre ve Enerji Bakanı Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi, İsrail
ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:55
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