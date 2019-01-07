Son Dakika Haberleri: Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne Boyalı Saldırı

Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne Boyalı Saldırı

35 dakika önce

- Yunanistan'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD Büyükelçiliği binasına kırmızı boyalı saldırı düzenledi.

Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne Boyalı Saldırı, System.String[]
Yunanistan'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD Büyükelçiliği binasına kırmızı boyalı saldırı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, 24 saat boyunca sıkı güvenlik sistemleri altında denetlenen binaya, motosikletlerle yaklaşan 10 kişi, içi kırmızı boya dolu şişeleri atıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilmemeleri için ise sis bombaları attı.

Rubikonas anarşist grubu, yazılı bildiriyle saldırıyı üstlendi. Polis şimdiye kadar 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Araştırmalar devam ediyor. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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