Atina'daki ABD Büyükelçiliği'ne Boyalı Saldırı
35 dakika önce
- Yunanistan'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD Büyükelçiliği binasına kırmızı boyalı saldırı düzenledi.
- Yunanistan
'da kendilerini 'iktidar karşıtları' olarak tanımlayan 'Ruvikonas', başkent Atina'da ABD
Büyükelçiliği binasına kırmızı boyalı saldırı düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, 24 saat boyunca sıkı güvenlik sistemleri altında denetlenen binaya, motosikletlerle yaklaşan 10 kişi, içi kırmızı boya dolu şişeleri atıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilmemeleri için ise sis bombaları attı.
Rubikonas anarşist grubu, yazılı bildiriyle saldırıyı üstlendi. Polis
şimdiye kadar 8 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Araştırmalar devam ediyor. - Chokona
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
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