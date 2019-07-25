Son Dakika Haberleri: Atina'daki depremde çok sayıda bina hasar gördü; henüz can kaybı tespit edilmedi
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Atina'daki depremde çok sayıda bina hasar gördü; henüz can kaybı tespit edilmedi

6 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina zarar gördü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina zarar gördü
Atina'daki depremde çok sayıda bina hasar gördü; henüz can kaybı tespit edilmedi
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 
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