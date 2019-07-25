Atina'daki depremde çok sayıda bina hasar gördü; henüz can kaybı tespit edilmedi
6 dakika önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina zarar gördü.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina zarar gördü
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48
Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı Trump, Suudi Arabistan tasarılarını veto etti