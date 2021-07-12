Atina'daki Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüyor - Son Dakika

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden ancak Atina'da negatif PCR testleri kabul edilmeyen Galatasaray Futbol Takımı, gösterilen tavra tepki olarak THY uçağı ile Türkiye'ye dönüyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Galatasaray kafilesini götüren Türk Hava Yolları'na ait TK 3276 nolu sefer sayılı uçağın, Atina'da bulunduğu ve bu nedenle başka bir uçağın gönderilmeyeceği belirtildi.

Galatasaray kafilesinin THY uçağı ile İstanbul'a dönüşü için Atina'daki havalimanında yolcu işlemleri yapılıyor. Uçağın saat 22.30'da kalkması ve saat 24.00'te İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.