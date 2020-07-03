Atina'daki kullanılmayan havalimanı turistik tesisine dönüştürülüyor - Son Dakika

Atina sahilinde kullanılmayan bir havaalanını turistik tesise dönüştürme çalışmaları başladı.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan kullanılmayan bir havalimanı turistik tesisine dönüştürülüyor. Tesisin, Avrupa'nın en büyük turistik tesislerinden biri olması bekleniyor. Atina 2004 Olimpiyatları için kullanılan Eski Hellenikon Havaalanı yaklaşık 20 yıldır kullanılmıyor. Lamda Development şirketi tarafından inşa edilecek toplam 8 milyar euroya mal olacak tesiste lüks evler, oteller, ofisler, marina ve kumarhane olması planlanıyor. İlk kez 2013 yılında ilk planlanan tesisin 25 yıl için tamamlanması bekleniyor. İlk 5 yıllık inşaat sürecinde yaklaşık 2 milyar euro harcanması bekleniyor. Lamda Development Genel Müdür Odisseas Athanasiou, 2021'in ilk yarısında altyapı oluşturmaya başlamayı hedeflediklerini söyledi.



Yunanistan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, "Bu, yeni Yunanistan'ı sembolize eden bir proje" dedi.



Proje ile yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması, binlerce turist ve yatırımcıyı da Atina'ya çekmek hedefleniyor. - ATİNA