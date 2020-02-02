Atina'daki Skaramanga kampında göçmenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Skaramanga kampında göçmenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yunan basınındaki haberlere göre, dün gece Skaramanga kampında iki göçmen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan 22 yaşındaki Afgan uyruklu göçmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İran uyruklu 18 yaşındaki göçmen ise ağır yaralandı.

Kötü koşullarıyla gündeme gelen, başta Midilli'deki Moria kampı olmak üzere Yunanistan'daki göçmen kamplarında sık sık kavgalar çıkıyor. Yaklaşık 19 bin göçmenin kaldığı 3 bin kapasiteli Moria kampında yılın başından bu yana çeşitli sebeplerden çıkan kavgalarda 30 kişi bıçakla yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.