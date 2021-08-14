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Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı - Son Dakika

Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı

14.08.2021 10:54
Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı, System.String[]

ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda evinde Atina Dekadrachm sikkesi ele geçirilen Ahmet Ş., sikkenin imitasyon olduğunu öne sürdü.

ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda evinde Atina Dekadrachm sikkesi ele geçirilen Ahmet Ş., sikkenin imitasyon olduğunu öne sürdü. Ahmet Ş. adli kontrolle serbest kalırken, Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen sikkenin 2 ay sürecek inceleme sonucunda gerçek olup olmadığının anlaşılacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç şebekesi tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 92 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 11 Ağustos günü 'Anadolu' ismi verilen operasyon kapsamında Adana merkezli 30 ilde, 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese baskın yaptı. Operasyonda, aralarında örgüt lideri Abdulsamet Kavran ile 7 koleksiyonerin de bulunduğu 78 kişi gözaltına alınırken, firari 14 kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİBaskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı belirlenen 19 bin 83 tarihi eser, 13 dedektör, 8 ruhsatsız tabanca ile 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin ve 60 frank ele geçirildi. Öte yandan uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda da Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOperasyonda gözaltına alınan 78 şüpheliden 36'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 42'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan, aralarında şebeke lideri Abdulsamet Kavran'ın da bulunduğu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 31'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ATİNA DEKADRACHM SİKKESİOperasyon kapsamında baskın yapılan şebeke üyesi Ahmet Ş.'nin evinde yapılan aramalarda, ön yüzünde Yunan tanrıçası Athena ile arka yüzünde baykuş figürü olan ve dünyada orijinalinin az sayıda bulunduğu öğrenilen Atina Dekadrachm sikkesi ele geçirildi. Antik Yunan dönemine ait 42,5 gram ağırlığındaki sikkenin, koleksiyoner Harlan Berk'in yayınladığı 'ilk yüz antik sikke listesinde' yer aldığı belirtildi.SİKKE İMİTASYON SAVUNMASI

Adli kontrolle serbest bırakılan Ahmet S.'nin, mahkemede, "Sikkeyi, Hatay'daki bir antikacıdan 100 lira karşılığında satın aldım. Sikke gerçek değil, imitasyon" diye kendisini savunduğu ortaya çıktı. Sikkenin, Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, yaklaşık 2 ay sürecek inceleme sonucunda gerçek olup olmadığının belirleneceği bildirildi.


Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı
Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı
Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Adana, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atina Dekadrachm sikkesinin imitasyon olduğunu iddia etti, serbest kaldı - Son Dakika


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