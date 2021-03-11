Atina karıştı! Holiganlar bir polisi darp etti

Geçen haftalarda polis yasasına yönelik tepkilerle gündeme gelen Yunanistan'da bir gence yönelik polis şiddetinin ortaya çıkması, halkın öfkesini artırdı. Barışçıl başlayan gösteriler çıkan olaylar sonucu sokakları savaş alanına döndürdü.

HOLİGANLAR SOKAĞA İNDİ

Yunanistan'ın önde gelen takımlarından Olympiakos, Panathinaikos, AEK, Panionios, Egaleo ve Atromitos takımlarının holiganları, son günlerde polis şiddetine tepki olarak polisle yüzleşmek için bir araya geldi. Bir polisi motosikletinden atıp onu dövdükleri an ise kameralara yansıdı.