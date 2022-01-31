Atina Kıyılarında Yaralı Balina - Son Dakika

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güney kıyılarında yaralı bir gagalı balina bulundu. Sahil güvenlik ekipleri, veterinerler ve gönüllüler balinanın yardımına koştu. Yaralı balinanın bir gün önce de çevredeki başka bir kıyıda görüldüğü belirtiliyor. Genelde 3 bin metreye varan derinliklerde yaşayan bu tür gagalı balinalar kıyı bölgelerine nadiren geliyor. Ağzından darbe aldığı görülen balinanın bölgedeki kayalıklara çarpmış olabileceği tahmin ediliyor. Gemi ve vapurların çarpması sonucu yaralanan balinaların sayıları da son yıllarda artışta. Son dönemlerde Yunanistan açıklarında yılda ortalama 10 ila 15 gagalı balina yaralanmış bir şekilde bulundu