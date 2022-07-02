ATINA KÖPEK SALDIRDI, İŞSİZ KALDI - Son Dakika
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ATINA KÖPEK SALDIRDI, İŞSİZ KALDI

02.07.2022 09:21

ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, yasaklı ırk olan 'Dogo Arjantino' cinsi köpeğin atına saldırıp ağır yaralaması üzerine geçimini taşımacılık yaparak sağlayan Adem Kılıç (50) işsiz kaldı.

ARDAHAN'ın Göle İlçesinde, yasaklı ırk olan 'Dogo Arjantino' cinsi köpeğin atına saldırıp ağır yaralaması üzerine geçimini taşımacılık yaparak sağlayan Adem Kılıç (50) işsiz kaldı. Kılıç "Onu bu halde çalıştıramam. İyileşmesi uzun sürer yeni bir at alırsam ona ölene kadar gözüm gibi bakacağım" dedi.

Olay, 30 Haziran günü öğlen saatlerinde Selim Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Arjantino', köpeği bahçede bağlı olduğu zinciri kırarak arabaya bağlı ata saldırdı. Dengesini kaybedip yere düşen at, kanlar içinde kaldı. Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri o anlarda bir şey yapamazken, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, yeniden evinin bahçesine bağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü. Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç, olayda canını zor kurtardığını ama atına çok üzüldüğünü söyledi. Arabası ile taşımacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Kılıç, "Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakalayıp götürdü. Atım olmazsa aç kalırız. Köpeğin sahibi Serhat bey atım ölürse yerine yenisini alacağını söyledi. Ayrıca zararımı da karşılayacak. Tek isteğim atımın kurtulması onu çok seviyordum. O benim 15 yıllık can dostum. Onu bu halde çalıştıramam. İyileşmesi uzun sürer yeni bir at alırsam ona ölene kadar gözüm gibi bakacağım" diye konuştu.

Atın tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yasaklı ırk olan 'Dogo Arjantino' Ardahan'da yer olmadığı için Kars Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutuluyor.

Adem Kılıç, atının köpek tarafından yaralanması nedeniyle arabayı yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki evine kendisini çekerek götürdü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adem Kılıç, Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATINA KÖPEK SALDIRDI, İŞSİZ KALDI - Son Dakika

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